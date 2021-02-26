Маклеллан о Капризове: «Если это не лучший новичок НХЛ, то точно будет среди 2-3 лучших»

Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан поделился мнением об игре форварда Кирилла Капризова после матча с «Миннесотой» (1:3).
«Если это не лучший новичок лиги, то точно будет среди двух или трех лучших.
Мы против него сыграли уже шестой или седьмой раз. И каждый день он становится только лучше. Очень пронырливый игрок», – сказал Маклеллан.
В 6 матчах в сезоне НХЛ против «Лос-Анджелеса» Капризов набрал 6 (3+3) очков. Всего у него в активе 16 (5+11) баллов в 17 матчах, он лидирует в гонке бомбардиров среди новичков.
Капризов забросил 5-ю шайбу в сезоне в падении из-за ворот и стал 2-й звездой матча с «Лос-Анджелесом»