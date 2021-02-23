НХЛ не будет расследовать ситуацию с Панариным без явных доказательств (New York Post)

Журналист New York Post Ларри Брукс прокомментировал ситуацию с нападающим «Рейнджерс» .

Бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров заявил, что в 2011 году хоккеист избил 18-летнюю девушку. Россиянин временно не будет играть за , пока ситуация не прояснится.

«Насколько нам известно, не начала независимое расследование по поводу обвинений. Лига не намерена делать этого без достоверных доказательств того, что инцидент произошел», – написал Брукс.

Назаров обвинил Панарина в том, что он избил девушку 10 лет назад. История мутная – нет доказательств и не совпадает по датам

«Все это выглядит как заказ, поскольку месяц назад он выступил против Путина». Что говорят в Америке о скандале Назаров/Панарин