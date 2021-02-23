НХЛ не будет расследовать ситуацию с Панариным без явных доказательств (New York Post)

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Журналист New York Post Ларри Брукс прокомментировал ситуацию с нападающим «Рейнджерс» Артемием Панариным.

Бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров заявил, что в 2011 году хоккеист избил 18-летнюю девушку. Россиянин временно не будет играть за «Рейнджерс», пока ситуация не прояснится.

«Насколько нам известно, НХЛ не начала независимое расследование по поводу обвинений. Лига не намерена делать этого без достоверных доказательств того, что инцидент произошел», – написал Брукс.

Назаров обвинил Панарина в том, что он избил девушку 10 лет назад. История мутная – нет доказательств и не совпадает по датам

«Все это выглядит как заказ, поскольку месяц назад он выступил против Путина». Что говорят в Америке о скандале Назаров/Панарин

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