Малкин опубликовал фото с Кросби: «Номер один навсегда»

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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в инстаграме опубликовал фотографию с капитаном команды Сидни Кросби.

«Ты номер один навсегда», – подписал фото Малкин.

Малкин и Кросби вместе играют за «Питтсбург» с 2006 года. Они трижды выиграли Кубок Стэнли.

Матч регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (3:2) стал 1000-м в лиге для Кросби. 

Перед матчем на арене «Пингвинс» был показан специальный ролик в честь хоккеиста. Партнеры вышли на раскатку в свитерах с его 87-м номером. 

 
 
 
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Публикация от Evgeni Malkin (@e.malkin71geno)

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