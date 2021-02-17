Малкин опубликовал фото с Кросби: «Номер один навсегда»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в инстаграме опубликовал фотографию с капитаном команды Сидни Кросби.
«Ты номер один навсегда», – подписал фото Малкин.
Малкин и Кросби вместе играют за «Питтсбург» с 2006 года. Они трижды выиграли Кубок Стэнли.
Матч регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (3:2) стал 1000-м в лиге для Кросби.
Перед матчем на арене «Пингвинс» был показан специальный ролик в честь хоккеиста. Партнеры вышли на раскатку в свитерах с его 87-м номером.
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«Это было очень трогательно, тоже реву». Жена Малкина – о церемонии в честь 1000-го матча Кросби
Кросби о церемонии в честь 1000-го матча: «Было сложно сдержать эмоции. Особенно когда посмотрел на Малкина, он тоже был взволнован»