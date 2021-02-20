Солнце растопило лед во время матча «Колорадо» – «Вегас» у озера Тахо. Игру отложили

Матч «Колорадо» – на открытом воздухе у озера Тахо в рамках регулярного чемпионата НХЛ был прерван из-за проблем со льдом.

В день матча ожидалась пасмурная погода, однако в итоге на небе не было облаков, и солнце растопило лед, сообщает FlurrySports.

По информации инсайдера TSN Даррена Дрегера, проблемы со льдом возникли на месте размещения цветных логотипов. Это связано с тем, что цвет поглощает солнечное тепло.

В течение часового простоя – после первого периода при счете 1:0 в пользу – персонал пытался привести лед в порядок, а лига вырабатывала решение.

Затем комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что после долгих дискуссий и консультаций с игроками лига пришла к выводу, что продолжать матч в таких условиях «небезопасно и неуместно».

НХЛ заявила, что матч был прерван в интересах игроков и по соображениям безопасности в связи с ухудшившимся состоянием льда из-за крайне активного солнца.

Матч перенесли – на полночь по североамериканскому восточному времени (08:00 по Москве).

Озеро Тахо находится в районе горного хребта Сьерра-Невада, оно расположено на границе штатов Калифорния и Невада. Сейчас там температура плюс 2 градуса.