Плющев об игре Панарина: «Один в поле не воин: если команда буксует, Артемий буксует вместе с ней. «Рейнджерс» столкнулись с кризисом»
– Если команда за 10 матчей берет всего три игры, то, конечно, тренеру стоит задуматься, что что-то идет не так, не все работает так, как должно.
Какие-то советы давать трудно. Могу сказать наверняка: клуб столкнулся с кризисом, который необходимо устранить.
Форма Панарина? Хоккей – командная игра, а любой яркий игрок – это дополнение к коллективу, та изюминка, которая всегда радует болельщиков. Но ведь один в поле не воин: если в целом команда буксует, значит, и сам Артемий буксует вместе с ней.
Если четыре партнера, грубо говоря, не в самой лучшей форме, то один их на себе не вытащит.
– Есть ли уверенность, что «Рейнджерс» точно не пролетят мимо плей-офф?
– Ну, я не Ванга, поэтому какой-то точный прогноз в этом случае дать не могу, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
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