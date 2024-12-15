Плющев об игре Панарина: «Один в поле не воин: если команда буксует, Артемий буксует вместе с ней. «Рейнджерс» столкнулись с кризисом»

Владимир Плющев высказался о выступлении «Рейнджерс» в сезоне-2024/25.

– Если команда за 10 матчей берет всего три игры, то, конечно, тренеру стоит задуматься, что что-то идет не так, не все работает так, как должно.

Какие-то советы давать трудно. Могу сказать наверняка: клуб столкнулся с кризисом, который необходимо устранить.

Форма Панарина? Хоккей – командная игра, а любой яркий игрок – это дополнение к коллективу, та изюминка, которая всегда радует болельщиков. Но ведь один в поле не воин: если в целом команда буксует, значит, и сам Артемий буксует вместе с ней.

Если четыре партнера, грубо говоря, не в самой лучшей форме, то один их на себе не вытащит.

– Есть ли уверенность, что «Рейнджерс» точно не пролетят мимо плей-офф?

– Ну, я не Ванга, поэтому какой-то точный прогноз в этом случае дать не могу, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.