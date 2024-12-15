Плющев про лучших игроков в 2024-м: «Харламов, Овечкин, Малкин, Ковальчук блистали в свое время. Пока такого уровня нет. Не могу сказать, что кто-то так ярко играет, чтобы воскликнуть: «Вау!»

Владимир Плющев назвал топ-3 лучших русских хоккеистов в 2024 году.

«Не могу сказать, что кто-то из хоккеистов так ярко выступает, чтобы воскликнуть: «Вау!» Есть ребята, которые в отдельных матчах себя достаточно интересно показывают, но не сказать, что прямо-таки что-то невероятное.

В свое время блистали Харламов , Мальцев , Овечкин, Малкин , Ковальчук . Пока такого уровня, к сожалению, нет.

На сегодняшний день наиболее ярко выступают Капризов и Кучеров. Их однозначно назову!

Естественно, еще Овечкин. Если бы не та травма, которая выбила его из колеи, то он бы продолжал и сейчас нас радовать. Александр до повреждения в каждом матче себя показывал очень ярко.

Все остальные – ровненько. Поэтому мой список: Капризов, Кучеров и Овечкин », – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.