Плющев про лучших игроков в 2024-м: «Харламов, Овечкин, Малкин, Ковальчук блистали в свое время. Пока такого уровня нет. Не могу сказать, что кто-то так ярко играет, чтобы воскликнуть: «Вау!»
Владимир Плющев назвал топ-3 лучших русских хоккеистов в 2024 году.
«Не могу сказать, что кто-то из хоккеистов так ярко выступает, чтобы воскликнуть: «Вау!» Есть ребята, которые в отдельных матчах себя достаточно интересно показывают, но не сказать, что прямо-таки что-то невероятное.
В свое время блистали Харламов, Мальцев, Овечкин, Малкин, Ковальчук. Пока такого уровня, к сожалению, нет.
На сегодняшний день наиболее ярко выступают Капризов и Кучеров. Их однозначно назову!
Естественно, еще Овечкин. Если бы не та травма, которая выбила его из колеи, то он бы продолжал и сейчас нас радовать. Александр до повреждения в каждом матче себя показывал очень ярко.
Все остальные – ровненько. Поэтому мой список: Капризов, Кучеров и Овечкин», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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