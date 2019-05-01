Роман Ротенберг: «Можно сделать сериал про «Чикаго Буллс», а можно про победу сборной России на ОИ-2018»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о победе сборной России на Олимпиаде-2018.

– Знаете, просто не бывает. Но основное – спустя 26 лет, став олимпийскими чемпионами, мы показали всему миру, что мы это можем.

Для нас это было важно в плане нашей уверенности, в плане маленьких мальчишек, которые идут в хоккей, в плане нашего внутреннего состояния. Вера, что мы можем побеждать, снова при нас.

Согласен со многими экспертами и болельщиками – надо много работать над ошибками, поэтому мы начали работу над ними сразу же после того, как завоевали золото.

– Скорее, работа над ошибками началась после провала в Сочи...

– Да, нам дали такую возможность. Спасибо большое за доверие нашим руководителям, которые нам поверили и дали возможность довести дело до конца.

Мы были близки к тому, чтобы вообще не поехать на Олимпиаду. Эта ситуация забрала много сил. Эти качели морально всех измотали. Но это мы поехали на Олимпиаду. Это мы выиграли эту Олимпиаду. И эту победу у нас не отнять.

Сколько сил мы потратили, чтобы просто туда отправиться? Вы знаете, насколько было сложно после первого поражения? Можно сделать сериал про «Чикаго Буллc», а можно сделать фильм про сборную России, которая несмотря ни на что смогла поехать на Игры и победила.

Думаю, когда-то мы к этому придем, но сначала надо выиграть вторую Олимпиаду, тогда это будет более актуально.

Когда мы летели в Южную Корею, мы вместе смотрели фильм «Движение вверх» – такая история прошлых побед очень вдохновляет. Сильный фильм, – заявил Ротенберг.

«Можно снять сериал про «Чикаго Буллс», а можно – фильм о сборной России в Пхенчхане». Большое интервью Ротенберга: карьера, Олимпиада, КХЛ