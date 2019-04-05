Назаров – Панарину: «Без государства не было бы родины. Горжусь, что живу в одно время с нашими лидерами»

Бывший тафгай и известный тренер ответил на высказывание нападающего «Рейнджерс» о России.

«Артемий, я рад, что ты меня наконец-то услышал. Хочу дополнить твое смелое и, на мой взгляд, не самое обдуманное высказывание.

Дело в том, что без этого государства не было бы нашей с тобой родины и наших лидеров.

И я горжусь, что живу в одно время вместе с этими лидерами», – сказал Назаров.

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