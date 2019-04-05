Панарин о счастье всех жителей России: «Некоторые считают, что это достижимо при нынешней системе, а я – нет»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о политическом устройстве России.
«Всем привет! Хотел прояснить свою гражданскую позицию.
Несмотря на то, что некоторые негодяи и подхалимы, пытаются очернить меня, выставив в свете, будто я не люблю свою родину, хотел бы пару слов сказать по этому поводу.
На самом деле с подавляющим большинством жителей страны наши желания схожи – это счастье родных и близких и, если когда-либо это будет возможно, всех жителей нашей страны.
Просто некоторые люди считают, что эти цели достижимы при нынешней системе, а я – нет. Прошу не путать родину и государство. Всем добра», – сказал хоккеист.
Владимир Плющев: «Панарин начинает понимать: сидя с телефоном на золотом унитазе, рановато учить кого-то жизни»
Посмотреть эту публикацию в Instagram