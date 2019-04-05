Панарин о счастье всех жителей России: «Некоторые считают, что это достижимо при нынешней системе, а я – нет»

Нападающий высказался о политическом устройстве России.

«Всем привет! Хотел прояснить свою гражданскую позицию.

Несмотря на то, что некоторые негодяи и подхалимы, пытаются очернить меня, выставив в свете, будто я не люблю свою родину, хотел бы пару слов сказать по этому поводу.

На самом деле с подавляющим большинством жителей страны наши желания схожи – это счастье родных и близких и, если когда-либо это будет возможно, всех жителей нашей страны.

Просто некоторые люди считают, что эти цели достижимы при нынешней системе, а я – нет. Прошу не путать родину и государство. Всем добра», – сказал хоккеист.

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