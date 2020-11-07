Фазель о переносе ЧМ из Беларуси: «Совет ИИХФ считает неуместным проведение турнира, когда есть серьезные проблемы, которые нужно решать»

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал решение лишить Беларусь права проведения ЧМ-2021.

«Очень прискорбно, что пришлось отменить заявку на совместное проведение турнира в Минске и Риге.

В ходе процесса мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира можно было использовать в качестве инструмента для примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы, происходящие в Беларуси, а также найти позитивный путь вперед.

Совет считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороны, но он признал, что проведение мероприятия в Минске было бы неуместным, когда есть более серьезные проблемы, которые нужно решать», – заявил Фазель.

❌ У Беларуси забрали ЧМ-2021. Турнир перенесли из Минска