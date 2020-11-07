Макдэвид занял 1-е место в списке лучших игроков НХЛ, Панарин – 6-й, Овечкин – 12-й (TSN)

TSN представил рейтинг 50 лучших хоккеистов НХЛ.
Первое место в списке занял нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
Лучшим из российских игроков стал Артемий Панарин, получивший шестую позицию.
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
2. Нэтан Маккиннон («Колорадо»)
3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
4. Остон Мэттьюс («Торонто»)
5. Виктор Хедман («Тампа»)
6. Артемий Панарин («Рейнджерс»)
7. Сидни Кросби («Питтсбург»)
8. Джек Айкел («Баффало»)
9. Давид Пастрняк («Бостон»)
10. Брэйден Пойнт («Тампа»)
...
12. Александр Овечкин («Вашингтон»)
17. Андрей Василевский («Тампа»)
19. Евгений Малкин («Питтсбург»)
41. Андрей Свечников («Каролина»)
Ранее аналогичный рейтинг опубликовал официальный сайт лиги. В нем первое место также занял Макдэвид.