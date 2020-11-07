Макдэвид занял 1-е место в списке лучших игроков НХЛ, Панарин – 6-й, Овечкин – 12-й (TSN)

TSN представил рейтинг 50 лучших хоккеистов .

Первое место в списке занял нападающий Коннор Макдэвид.

Лучшим из российских игроков стал Артемий Панарин, получивший шестую позицию.

1. («Эдмонтон»)

2. ( )

3. («Эдмонтон»)

4. ( )

5. ( )

6. ( )

7. ( )

8. ( )

9. ( )

10. («Тампа»)

...

12. ( )

17. («Тампа»)

19. («Питтсбург»)

41. ( )

Ранее аналогичный рейтинг опубликовал официальный сайт лиги. В нем первое место также занял Макдэвид.