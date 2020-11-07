Макдэвид занял 1-е место в списке лучших игроков НХЛ, Панарин – 6-й, Овечкин – 12-й (TSN)

Теги рейтинги Питтсбург Рейнджерс Баффало Торонто Бостон Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Колорадо Эдмонтон Евгений Малкин Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Виктор Хедман TSN Артемий Панарин Андрей Василевский Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Давид Пастрняк Джек Айкел Брэйден Пойнт Остон Мэттьюс Андрей Свечников Хоккей

TSN представил рейтинг 50 лучших хоккеистов НХЛ.

Первое место в списке занял нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Лучшим из российских игроков стал Артемий Панарин, получивший шестую позицию.

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

2. Нэтан Маккиннон («Колорадо»)

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)

4. Остон Мэттьюс («Торонто»)

5. Виктор Хедман («Тампа»)

6. Артемий Панарин («Рейнджерс»)

7. Сидни Кросби («Питтсбург»)

8. Джек Айкел («Баффало»)

9. Давид Пастрняк («Бостон»)

10. Брэйден Пойнт («Тампа»)

...

12. Александр Овечкин («Вашингтон»)

17. Андрей Василевский («Тампа»)

19. Евгений Малкин («Питтсбург»)

41. Андрей Свечников («Каролина»)

Ранее аналогичный рейтинг опубликовал официальный сайт лиги. В нем первое место также занял Макдэвид.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья