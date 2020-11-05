Макдэвид – лучший игрок НХЛ сейчас, Панарин – 4-й, Кучеров – 7-й, Овечкин – 8-й (NHL.com)

Теги рейтинги Питтсбург Рейнджерс Торонто Бостон Тампа-Бэй Вашингтон Колорадо Эдмонтон Евгений Малкин Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Виктор Хедман Артемий Панарин Никита Кучеров Андрей Василевский Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Давид Пастрняк Остон Мэттьюс Хоккей

Официальный сайт НХЛ представил рейтинг 50 лучших хоккеистов лиги на данный момент.

Список возглавил форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, второе место занял нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон, третьим стал форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, пятым – капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Из россиян в топ-10 вошли Артемий Панарин («Рейнджерс», 4-е место), Никита Кучеров («Тампа», 7-е) и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (8-е).

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский занял 17-ю позицию, а нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин – 18-ю.

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