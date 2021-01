Макдэвид – лучший игрок НХЛ сейчас, Панарин – 4-й, Кучеров – 7-й, Овечкин – 8-й (NHL.com)

Официальный сайт представил рейтинг 50 лучших хоккеистов лиги на данный момент.

Список возглавил форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, второе место занял нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон, третьим стал форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, пятым – капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Из россиян в топ-10 вошли Артемий Панарин («Рейнджерс», 4-е место), Никита Кучеров («Тампа», 7-е) и капитан (8-е).

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский занял 17-ю позицию, а нападающий – 18-ю.

