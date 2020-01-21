Малкин – 8-й центр НХЛ сейчас по версии NHL Network, Макдэвид – 1-й, Кросби – 4-й

Эксперты NHL Network составили топ-20 лучших центральных нападающих НХЛ на данный момент.
Первое место занял Коннор Макдэвид из «Эдмонтона», вторым стал Нэтан Маккиннон из «Колорадо», замкнул тройку лидеров Леон Драйзайтль («Эдмонтон»).
Восьмое место в списке занял форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин.
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
2. Нэтан Маккиннон («Колорадо»)
3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
4. Сидни Кросби («Питтсбург»)
5. Остон Мэттьюс («Торонто»)
6. Джек Айкел («Баффало»)
7. Патрис Бержерон («Бостон»)
8. Евгений Малкин («Питтсбург»)
9. Брэйден Пойнт («Тампа»)
10. Мика Зибанежад («Рейнджерс»)
11. Александр Барков («Флорида»)
12. Марк Шайфли («Виннипег»)
13. Себастьян Ахо («Каролина»)
14. Джон Таварес («Торонто»)
15. Райан О′Райлли («Сент-Луис»)
16. Элиас Петтерссон («Ванкувер»)
17. Стивен Стэмкос («Тампа»)
18. Шон Кутюрье («Филадельфия»)
19. Мэтью Барзэл («Айлендерс»)
20. Анже Копитар («Лос-Анджелес»)