Фетисов о МЧМ: «Нужно быть сумасшедшим, чтобы встать в 5 утра и смотреть матч Россия – Германия»

Теги молодежная сборная России Вячеслав Фетисов молодежная сборная Канады молодежный чемпионат мира молодежная сборная Германии Хоккей

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал о том, как следит за молодежным чемпионатом мира.

«Может быть, посмотрю игру с Канадой. Я же не сумасшедший, чтобы по ночам следить за хоккеем, к которому не имею отношения.

Никакой ностальгии не испытываю. Моя главная тема сейчас – это экология, будущее человечества. Спорт отошел на десятый план.

Нужно быть совсем сумасшедшим, чтобы встать в 05:00 и смотреть матч Россия – Германия», – заявил Фетисов.

Против Канады нужна идеальная игра вратаря. К Аскарову пока есть вопросы – он рискует и, кажется, плохо контролирует отскоки

Скоро играем с Канадой, а наш капитан не впечатляет. Это проблема?

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья