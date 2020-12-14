Фетисов о МЧМ: «Нужно быть сумасшедшим, чтобы встать в 5 утра и смотреть матч Россия – Германия»

Двукратный олимпийский чемпион рассказал о том, как следит за .

«Может быть, посмотрю игру с Канадой. Я же не сумасшедший, чтобы по ночам следить за хоккеем, к которому не имею отношения.

Никакой ностальгии не испытываю. Моя главная тема сейчас – это экология, будущее человечества. Спорт отошел на десятый план.

Нужно быть совсем сумасшедшим, чтобы встать в 05:00 и смотреть матч Россия – Германия», – заявил Фетисов.

Против Канады нужна идеальная игра вратаря. К Аскарову пока есть вопросы – он рискует и, кажется, плохо контролирует отскоки

Скоро играем с Канадой, а наш капитан не впечатляет. Это проблема?