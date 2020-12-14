Брызгалов о полуфинале МЧМ: «Не сказал бы, что Канада – это что-то сверхъестественное и ее невозможно обыграть»

Бывший вратарь сборной России, «Анахайма», «Финикса» и «Филадельфии» поделился мыслями в преддверии матча 1/2 финала молодежного чемпионата мира между сборными России и Канады.

«Это одна игра, я жду напряженной равной игры между оставшимися командами. Мне кажется, у канадцев не будет легкой прогулки в полуфинале только потому, что наши имели проблемы с немцами. Я вообще не уверен, кто выиграет, все будет зависеть от выполнения маленьких деталей, от игровой дисциплины, от удалений. Все будут решать нюансы.

Групповые игры отличаются от плей-офф. Тут не надо настраивать ребят, они сами понимают важность момента. Говорить слова настроя избыточно, нужно просто правильно подготовить ребят, разобрать канадскую команду, рассказать о ее сильных и слабых сторонах, составить план на игру. Не сказал бы, что сборная Канады – это что-то сверхъестественное и ее невозможно обыграть. У ребят есть отличный шанс, это равные команды, все будет зависеть от нюансов.

Игра может закончиться 6:1 в любую сторону, но это не значит, что Россия и Канада – не равные команды. А могут и до буллитов дойти, игра может в любой момент повернуться. Бывает, что счет крупный, а игра не отражает результат.

Это правильно, что наши жаждут реванша после Остравы, они должны выходить с желанием обыграть Канаду и выиграть чемпионат мира. По-другому на лед выходить нельзя. Главное делать все для победы, а не сидеть и не ждать, что тебе кто-то все принесет. Надо выходить на лед и брать это», – сказал Брызгалов.