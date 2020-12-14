Sports.ru поздравляет с Новым годом!

Дорогие друзья, Sports.ru поздравляет вас и ваших близких с праздниками!

Где-то 2021 год уже наступил, а где-то он вот-вот начнется. Давайте последуем совету Вирджила ван Дейка и привнесем в мир больше любви, покоя и счастья!

Совершенствуйтесь как , преодолевайте трудности как , празднуйте заслуженные успехи как !

С Новым годом! Любим вас!

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