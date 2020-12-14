Sports.ru поздравляет с Новым годом!

Дорогие друзья, Sports.ru поздравляет вас и ваших близких с праздниками!
Где-то 2021 год уже наступил, а где-то он вот-вот начнется. Давайте последуем совету Вирджила ван Дейка и привнесем в мир больше любви, покоя и счастья!
Совершенствуйтесь как Роберт Левандовски, преодолевайте трудности как Анна Щербакова, празднуйте заслуженные успехи как Никита Кучеров!
С Новым годом! Любим вас!
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