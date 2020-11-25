Сошников не хочет оставаться в «Салавате». Его не устраивает роль на площадке (Алексей Шевченко)

Журналист Алексей Шевченко прокомментировал информацию о том, что «Салават Юлаев» готовит обмен форварда Никиты Сошникова.

«Новость [о том, что] «Салават Юлаев» ищет обмен для Никиты Сошникова, следует читать по-другому. Это Никита Сошников не хочет оставаться в клубе.

Проблема исключительно в его роли на площадке. Интересная ситуация.

«Салават Юлаев», имея такой актив, захочет получить достойную компенсацию. И это всегда проблема. Пожелаем уфимцам выкрутиться из этого положения, а Никите найти хороший вариант. Тут нет правых или виноватых, это даже не скандал, а житейская история», – написал Шевченко.