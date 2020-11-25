КХЛ. «Авангард» сыграет с «Амуром», СКА против «Северстали», «Сочи» примет ЦСКА, «Динамо» – «Локомотив»

В очередной игровой день КХЛ «Авангард» сыграет с «Амуром», «Северсталь» – со СКА, «Сочи» примет ЦСКА, московское «Динамо» – «Локомотив».
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 ноября, 17.00, «Балашиха-Арена»
- Дата проведения
- 26 ноября, 17.00, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 26 ноября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 26 ноября, 19.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 26 ноября, 19.10, «Арена-Минск»
- Дата проведения
- 26 ноября, 19.30, «Большой»
- Дата проведения
- 26 ноября, 19.30, «ВТБ-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.