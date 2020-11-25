КХЛ. «Авангард» сыграет с «Амуром», СКА против «Северстали», «Сочи» примет ЦСКА, «Динамо» – «Локомотив»

В очередной игровой день КХЛ «Авангард» сыграет с «Амуром», «Северсталь» – со СКА, «Сочи» примет ЦСКА, московское «Динамо» – «Локомотив».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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