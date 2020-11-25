КХЛ. «Авангард» сыграет с «Амуром», СКА против «Северстали», «Сочи» примет ЦСКА, «Динамо» – «Локомотив»

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В очередной игровой день КХЛ «Авангард» сыграет с «Амуром», «Северсталь» – со СКА, «Сочи» примет ЦСКА, московское «Динамо»«Локомотив».

КХЛ

Регулярный чемпионат

Авангард – Амур
Дата проведения
26 ноября, 17.00, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Трактор – Автомобилист
Дата проведения
26 ноября, 17.00, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео

 

Торпедо – Йокерит
Дата проведения
26 ноября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

 

Северсталь – СКА
Дата проведения
26 ноября, 19.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Минск – Витязь
Дата проведения
26 ноября, 19.10, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

 

Сочи – ЦСКА
Дата проведения
26 ноября, 19.30, «Большой»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Москва – Локомотив
Дата проведения
26 ноября, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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