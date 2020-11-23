Судья рассказал, что первый тренер Кучерова сломал клюшку об шлем игрока. Это был матч 15-летних хоккеистов

18-летний арбитр Владимир Бутурлин поделился своим видением ситуации касательно конфликта с детским тренером .

Вчера стало известно, что 61-летний специалист во время матча в Долгопрудном поругался с арбитрами.

– С чего все началось?

– Мы дали удаление команде Курдина, когда они играли «4 на 5». Счет был 4:0 в пользу «Авангарда», шла 10-я минута третьего периода.

Вообще это была товарищеская игра. Отчет велся по грязному времени. Когда его команда осталась в ситуации «3 на 5», то главный тренер «Авангарда» сразу начал кричать, обзываться, нецензурно выражаться.

Я решил, что это товарищеский матч, он уже подходит к концу, да и тренер Геннадий Геннадьевич Курдин – мы его все знаем. Поэтому не стал его удалять. Но на этом ничего не закончилось, он продолжил кричать, нецензурно оскорблять судей.

Произошел еще один спорный момент, он еще больше разозлился, а затем кинул клюшку в спину второму судье и попал. Этот момент я не видел, спросил у второго – Никиты Огнева, тот мне об этом рассказал. Тогда уже сомнений не было – тренера по правилам нужно было удалить до конца игры.

В этот момент он отобрал у своего игрока клюшку, начал ею размахивать и кричать: «Подъезжай сюда, поговорим». Подумал, сейчас еще и в меня кинет, подъезжать не стал.

Только сказал: «Пожалуйста, успокойтесь, покиньте скамейку, у вас удаление». Потом я уже тоже стал кричать ему в ответ, потому что терпеть такое было невозможно.

– По ходу игры не было других спорных моментов? Чего он так завелся?

– До середины третьего периода сам Курдин и его ассистент Сергей Гриф вели себя спокойно.

Мы так же давали удаления, они не вызывали никакой реакции. Доставалось только его игрокам. Об голову одного Курдин даже сломал клюшку.

Игрок выбежал случайно не в смену, мы зафиксировали нарушение численного состава. И тренер давай лупить его клюшкой, в итоге разломал об шлем. Но в это мы уже не вмешивались, это уже дела тренера, – сказал Бутурлин.

Инцидент произошел во время матча между командами 2005 года рождения (Долгопрудный) – «Молния». Омский клуб проводит собственное расследование.

В феврале текущего года сообщалось, что тренера Курдина отстраняли от работы за жестокое обращение с детьми.