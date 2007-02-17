Тренер Кучерова отстранен от работы в школе «Авангарда» за жестокое обращение с детьми (Sport24)

Детский тренер Геннадий Курдин отстранен от работы в школе , сообщает Sport24.

По информации издания, несколько родителей пожаловались на Курдина за жестокое обращение с детьми.

В последнее время специалист тренировал игроков 2011 года рождения в Балашихе.

Напомним, воспитанниками Курдина являются нападающие и Никита Гусев, а также защитник Игорь Ожиганов.

Ранее из академии «Авангарда» был уволен тренер команды 2010 года рождения Игорь Николаев, который бил детей клюшкой по голове.

Тренера уволили за то, что он швырял детей на лед и бил клюшкой по голове. Но родители за него заступались