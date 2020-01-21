Вячеслав Фетисов: «Путин поддержал кандидатуру Ларионова на пост главы ФХР, но Игорь отказался. С ним российский хоккей был бы иной»

Олимпийский чемпион рассказал, что Игорь Ларионов в свое время мог стать президентом ФХР.

«В Росспорте уже был подготовлен проект Евро-Азиатской хоккейной лиги. Я передал его презентацию Путину. На мероприятии с участием глав стран СНГ президент поговорил на эту тему с , Нурсултаном Назарбаевым и Леонидом Кучмой. Они заинтересовались, и мы вплотную занялись строительством новой лиги.

Мы учли весь многолетний мировой опыт. Пришли к выводу, что единственным возможным вариантом может быть регламент лиги, строго отвечающий спортивному принципу и равным возможностям участников. Проект должен был стартовать после Олимпийских игр в Турине. Однако сборная России на Играх-2006 не попала даже в призеры.

Всем было понятно, что ситуацию в хоккее пора исправлять. В разговоре с президентом я попросил его помочь сменить руководителя Федерации хоккея. Прежний к тому времени умудрился угробить все советское наследие, фактически растранжирив последние ресурсы.

Вдумайтесь только: наша сборная не выигрывала чемпионаты мира с 1993 года! Это был не просто системный кризис, а полный развал хоккейного хозяйства страны – от детского хоккея до сборных команд.

тогда спросил, кого я вижу во главе ФХР и ЕАХЛ. Я предложил кандидатуру . Президент меня поддержал, однако Игорь от этого вызова отказался. Я уверен, что российская хоккейная история была бы совершенно иной, согласись Игорь с тем предложением.

Началась эпопея с новым руководителем ФХР , лимитом на легионеров, налогами на иностранных вратарей, поборами с клубов. По сути, хоккейный процесс тормозил по-прежнему, сменилась лишь повестка», – сказал Фетисов.