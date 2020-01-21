Фетисов о переносе ЧМ-2021 из Минска в Москву: «Время считать деньги. Нужно взвешивать все за и против»

Депутат Госдумы, олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию о том, что чемпионат мира могут перенести из Беларуси в Россию.

ЧМ-2021 должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. Сообщалось, что игры могут перенести из Беларуси в Москву.

«Что-то непонятное происходит. Зачем нам чемпионат без зрителей? Это тоже одна из тем.

А если у нас есть лишние деньги, то нужно попробовать. Что это даст – мне непонятно. Нужно взвешивать все за и против. Время считать деньги.

С другой стороны, это вариант выстроить отношения с международной федерацией, прийти на выручку. Не знаю… Нужно думать, что важнее», – сказал Фетисов.

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