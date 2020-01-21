«У патриарха Кирилла положительная энергия. Видимо, зарядил меня». Василевский о Кубке Стэнли

Голкипер Андрей Василевский рассказал о своем отношении к религии.

– Чему вас научила церковь, вера?

– Вратарь – непростая позиция. Приходится, по сути, за всех отдуваться – ошибаться нельзя. Любой гол считается моей ошибкой. Такие моменты… Уныние, я не знаю.

Я читаю Библию. Перед игрой молюсь в раздевалке, мне это дает успокоение. Подробнее не хочу говорить, я делаю это для души, это личное. К этому надо прийти.

– Прошлым летом вы встретились с патриархом Кириллом. Он дал вам напутствие, и спустя год вы выиграли . Здесь же случайностей не бывает?

– Видимо, закономерность есть. Он очень интересный и умный человек, который умеет находить нужные слова. Я буквально минуту с ним поговорил, он все-таки занятой человек. Но он смог найти слова, которые запали в душу.

Все равно чувствуешь энергию от человека, даже если рядом находишься. У него она очень положительная. Видимо, зарядил меня, – сказал Василевский.

Андрей Василевский: «Встреча с патриархом Кириллом – одно из самых невероятных событий. Мы говорили о Боге и хоккее»