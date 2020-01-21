«У патриарха Кирилла положительная энергия. Видимо, зарядил меня». Василевский о Кубке Стэнли

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский рассказал о своем отношении к религии.
– Чему вас научила церковь, вера?
– Вратарь – непростая позиция. Приходится, по сути, за всех отдуваться – ошибаться нельзя. Любой гол считается моей ошибкой. Такие моменты… Уныние, я не знаю.
Я читаю Библию. Перед игрой молюсь в раздевалке, мне это дает успокоение. Подробнее не хочу говорить, я делаю это для души, это личное. К этому надо прийти.
– Прошлым летом вы встретились с патриархом Кириллом. Он дал вам напутствие, и спустя год вы выиграли Кубок Стэнли. Здесь же случайностей не бывает?
– Видимо, закономерность есть. Он очень интересный и умный человек, который умеет находить нужные слова. Я буквально минуту с ним поговорил, он все-таки занятой человек. Но он смог найти слова, которые запали в душу.
Все равно чувствуешь энергию от человека, даже если рядом находишься. У него она очень положительная. Видимо, зарядил меня, – сказал Василевский.
Андрей Василевский: «Встреча с патриархом Кириллом – одно из самых невероятных событий. Мы говорили о Боге и хоккее»