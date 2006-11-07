Андрей Василевский: «Встреча с патриархом Кириллом – одно из самых невероятных событий. Мы говорили о Боге и хоккее»

Голкипер Андрей Василевский рассказал о своем отношении к религии и знакомстве с патриархом Кириллом.

«В церкви я нахожу себя. Это место, куда я могу прийти и поговорить с самим собой. Иногда мне нужно собраться с мыслями, настроиться. Особенно в трудные времена. Это очень помогает. Многие парни молятся, но никто, вероятно, не говорит об этом. Это личное, я уважаю это.

Встречи с патриархом Кириллом? Он удивительный человек, очень умный, очень терпеливый. У него много смирения.

Мы говорили о Боге и хоккее. Он любит хоккей. Мой друг, его помощник, сказал, что многие люди, которые работают в церкви, тоже играют в хоккей, иногда в выходные дни. Так что мы нашли несколько общих тем. Ничто не сравнится с рождением твоего ребенка. Но встреча с патриархом – одно из самых невероятных событий в моей жизни», – сказал Василевский.

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