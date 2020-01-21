«Это единственный раз, когда можно нажраться. Все бахнули». Василевский о праздновании победы в Кубке Стэнли

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский поделился эмоциями от победы в Кубке Стэнли.

– Какие эмоции испытываете от победного финала Кубка Стэнли?

– Эмоции крутые, чувствую себя отлично, лучше всех!

Неожиданно 2020 год из самого плохого превратился в самый хороший. До сих пор не можем осознать, что все так хорошо сложилось. Провели два месяца взаперти, в элитной тюрьме, так сказать. Как оказалось, не зря.

– После победы сразу позвонили отцу?

– Нет, сначала жене, сыну. Конечно, сразу после звонка супруге позвонил папе. Родители смотрели матчи в Уфе. Когда я позвонил, у них уже утро было.

Потом набрал и родному брату (защитник Алексей Василевский выступает за «Автомобилист» – прим. Sports.ru) тоже со льда. Хотелось разделить радость от победы со всеми близкими.

– Вы не употребляете алкоголь. После триумфа позволили выпить лишнего?

– Я говорил, что единственный раз, когда можно нажраться, – это когда ты выиграл Кубок.

Надо быть каким-то суперпрофессионалом, чтобы не выпить после того, как ты завоевал вожделенный трофей.

– Бывают моменты, связанные с религией.

– Это выбор каждого человека. Я уважаю любой выбор.

Ладно мы еще молодые, но у нас есть люди, которые шли к этому успеху по 15 лет. Они просят с ними отпраздновать, а ты им откажешь? Конечно, все бахнули, – сказал Василевский.

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