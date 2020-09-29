Никита Кучеров: «Василевский – лучший спортсмен года в России. Должен был забрать «Везину», я больше него возмущался, что не дали»

Форвард поделился мнением о своем партнере по команде – вратаре .

– Кого бы вы могли назвать спортсменом этого года в России и в мире?

Убежден, что лучшим спортсменом в России был Василевский. Это самый стабильный человек, которого я знаю.

А в мире в этом году я бы назвал Леброна Джеймса: десять финалов за карьеру – это сумасшедшая цифра. Не каждый может доминировать в своем спорте на протяжении стольких лет, когда тебе уже 35. Не знаю, как за собой надо следить, чтобы быть в такой форме.

– Раз уж мы заговорили о Василевском: как он воспринял то, что не выиграл «Везину» (приз лучшему вратарю сезона – прим. Sports.ru) в этом сезоне?

– Новость об этом пришла в разгар финальной серии, так что он абсолютно спокойно к этому отнесся, не до «Везины» было. Даже я больше возмущался, чем он.

Вася должен был легко забирать этот трофей. Но я рад, что он не отвлекся во время финала и думал только о Кубке Стэнли. Теперь у него есть и то и другое, – сказал Кучеров.