Видеотрансляция матча Чехия – Россия – 0:3. Афанасьев забил

В Финляндии завершается первый этап Евротура – Кубок «Карьялы».
Сборная России, выступающая на турнире молодежным составом, играет с Чехией.
Для того, чтобы занять итоговое первое место, россиянам необходимо одержать победу.
На Sports.ru можно посмотреть этот матч в прямом эфире.
- Дата проведения
- 8 ноября, 14.30, «Хартвалл Арена»
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