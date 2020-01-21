Видеотрансляция матча Чехия – Россия – 0:3. Афанасьев забил

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В Финляндии завершается первый этап ЕвротураКубок «Карьялы».

Сборная России, выступающая на турнире молодежным составом, играет с Чехией.

Для того, чтобы занять итоговое первое место, россиянам необходимо одержать победу. 

На Sports.ru можно посмотреть этот матч в прямом эфире. 

Чехия – Россия 0:3 (3 период)
Дата проведения
8 ноября, 14.30, «Хартвалл Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 18 Амиров (Чайка, Чинахов)
0:2 – 20 Чинахов (Сафонов)
0:3 – 28 Афанасьев (Мухамадуллин, Подколзин)

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