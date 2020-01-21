Видеотрансляция матча Чехия – Россия – 0:3. Афанасьев забил

В Финляндии завершается первый этап Евротура – Кубок «Карьялы».

, выступающая на турнире молодежным составом, играет с Чехией.

Для того, чтобы занять итоговое первое место, россиянам необходимо одержать победу.

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