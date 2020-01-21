Кубок «Карьялы». Россия против Чехии, Швеция сыграет с Финляндией

В Финляндии завершается первый этап Евротура – Кубок «Карьялы».
Сборная России, выступающая на турнире молодежным составом, сыграет с Чехией. Для того, чтобы занять итоговое первое место, россиянам необходимо одержать победу.
Хозяева турнира финны встретятся со Швецией.
Евротур
Кубок «Карьялы»
- Дата проведения
- 8 ноября, 14.30
- Дата проведения
- 8 ноября, 18.30
Положение команд: Чехия – 6 (2), Россия – 5 (2), Швеция – 0 (2), Финляндия – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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