Кубок «Карьялы». Россия против Чехии, Швеция сыграет с Финляндией

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В Финляндии завершается первый этап ЕвротураКубок «Карьялы».

Сборная России, выступающая на турнире молодежным составом, сыграет с Чехией. Для того, чтобы занять итоговое первое место, россиянам необходимо одержать победу. 

Хозяева турнира финны встретятся со Швецией

Евротур

Кубок «Карьялы»

Чехия – Россия
Дата проведения
8 ноября, 14.30
Онлайн матча Видео

Финляндия – Швеция
Дата проведения
8 ноября, 18.30
Онлайн матча Видео

Положение команд: Чехия – 6 (2), Россия – 5 (2), Швеция – 0 (2), Финляндия – 0 (2). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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