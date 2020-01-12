Контракт Пастрняка – лучший в НХЛ на данный момент, Кучерова – 6-й, Макдэвида – 10-й (The Athletic)

Теги рейтинги Питтсбург Торонто Бостон Тампа-Бэй Колорадо Эдмонтон НХЛ Виктор Хедман Вегас Брэд Маршанд Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Давид Пастрняк Остон Мэттьюс Ши Теодор Джейк Генцел Хоккей

Контракт форварда «Тампы» Никиты Кучерова вошел в топ-10 лучших соглашений лиги на текущий момент по версии The Athletic. 

Контракты оценивались с точки зрения полезности, которую игрок приносит за свои деньги сейчас и, вероятно, будет приносить в будущем. 

Текущее соглашение россиянина с клубом заняло 6-е место в рейтинге. Оно будет действовать еще 7 сезонов. Средняя зарплата – 9,5 миллиона долларов. 

Полностью десятка выглядит так: 

1. Давид Пастрняк («Бостон»). Контракт с кэпхитом 6,67 млн долларов, оставшийся срок действия – 3 сезона. 

2. Брэд Маршанд («Бостон») – 6,125 млн, 5 сезонов. 

3. Нэтан Маккиннон («Колорадо») – 6,3 млн, 3 сезона.

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») – 8,5 млн, 5 сезонов. 

5. Ши Теодор («Вегас») – 5,2 млн, 5 сезонов.

6. Никита Кучеров («Тампа») – 9,5 млн, 7 сезонов. 

7. Джейк Генцел («Питтсбург») – 6 млн, 4 сезона. 

8. Виктор Хедман («Тампа») – 7,875 млн, 5 сезонов. 

9. Остон Мэттьюс («Торонто») – 11,634 млн, 4 сезона. 

10. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 12,5 млн, 6 сезонов. 

 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья