Контракт Пастрняка – лучший в НХЛ на данный момент, Кучерова – 6-й, Макдэвида – 10-й (The Athletic)

Контракт форварда «Тампы» Никиты Кучерова вошел в топ-10 лучших соглашений лиги на текущий момент по версии The Athletic.
Контракты оценивались с точки зрения полезности, которую игрок приносит за свои деньги сейчас и, вероятно, будет приносить в будущем.
Текущее соглашение россиянина с клубом заняло 6-е место в рейтинге. Оно будет действовать еще 7 сезонов. Средняя зарплата – 9,5 миллиона долларов.
Полностью десятка выглядит так:
1. Давид Пастрняк («Бостон»). Контракт с кэпхитом 6,67 млн долларов, оставшийся срок действия – 3 сезона.
2. Брэд Маршанд («Бостон») – 6,125 млн, 5 сезонов.
3. Нэтан Маккиннон («Колорадо») – 6,3 млн, 3 сезона.
4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») – 8,5 млн, 5 сезонов.
5. Ши Теодор («Вегас») – 5,2 млн, 5 сезонов.
6. Никита Кучеров («Тампа») – 9,5 млн, 7 сезонов.
7. Джейк Генцел («Питтсбург») – 6 млн, 4 сезона.
8. Виктор Хедман («Тампа») – 7,875 млн, 5 сезонов.
9. Остон Мэттьюс («Торонто») – 11,634 млн, 4 сезона.
10. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 12,5 млн, 6 сезонов.