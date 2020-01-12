Контракт Пастрняка – лучший в НХЛ на данный момент, Кучерова – 6-й, Макдэвида – 10-й (The Athletic)

Контракт форварда «Тампы» вошел в топ-10 лучших соглашений лиги на текущий момент по версии The Athletic.

Контракты оценивались с точки зрения полезности, которую игрок приносит за свои деньги сейчас и, вероятно, будет приносить в будущем.

Текущее соглашение россиянина с клубом заняло 6-е место в рейтинге. Оно будет действовать еще 7 сезонов. Средняя зарплата – 9,5 миллиона долларов.

Полностью десятка выглядит так:

1. Давид Пастрняк («Бостон»). Контракт с кэпхитом 6,67 млн долларов, оставшийся срок действия – 3 сезона.

2. Брэд Маршанд ( ) – 6,125 млн, 5 сезонов.

3. Нэтан Маккиннон ( ) – 6,3 млн, 3 сезона.

4. Леон Драйзайтль ( ) – 8,5 млн, 5 сезонов.

5. Ши Теодор ( ) – 5,2 млн, 5 сезонов.

6. Никита Кучеров ( ) – 9,5 млн, 7 сезонов.

7. Джейк Генцел ( ) – 6 млн, 4 сезона.

8. Виктор Хедман («Тампа») – 7,875 млн, 5 сезонов.

9. ( ) – 11,634 млн, 4 сезона.

10. («Эдмонтон») – 12,5 млн, 6 сезонов.