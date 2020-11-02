Хедман, Йоси и Карлсон – лучшие защитники НХЛ сейчас, россиян в топ-20 нет (NHL Network)

Эксперты NHL Network составили рейтинг 20 лучших защитников НХЛ на данный момент.

Первое место занял Виктор Хедман из «Тампы». Вторым стал Роман Йоси («Нэшвилл»), замкнул тройку лидеров Джон Карлсон из «Вашингтона».

Напомним, NHL Network уже составлял список лучших защитников в июле. Отметим, что первые 9 позиций рейтинга остались без изменений, 10-е место занял защитник «Далласа» Миро Хейсканен.

Российские игроки снова не попали в топ-20.

1. Виктор Хедман ( )

2. Роман Йоси («Нэшвилл»)

3. Джон Карлсон («Вашингтон»)

4. Алекс Пьетранжело («Вегас»)

5. Сет Джонс («Коламбус»)

6. Кэйл Макар («Колорадо»)

7. Дуги Хэмилтон («Каролина»)

8. Крис Летанг ( )

9. Чарли Макэвой ( )

10. Миро Хейсканен («Даллас»)

11. Куинн Хьюз («Ванкувер»)

12. Зак Веренски («Коламбус»)

13. Брент Бернс («Сан-Хосе»)

14. Ши Теодор («Вегас»)

15. Дрю Даути («Лос-Анджелес»)

16. Ши Уэбер («Монреаль»)

17. Джейккоб Слэвин («Каролина»)

18. Эрик Карлссон («Сан-Хосе»)

19. Райан Эллис («Нэшвилл»)

20. Морган Райлли («Торонто»)