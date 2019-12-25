Овечкин о Путине и Трампе: «Оба простые, дружелюбные. Трамп очень любит Россию»

Капитан в интервью Тине Канделаки рассказал о встрече с президентом США Дональдом Трампом.

– Это наслаждающийся жизнью человек, так можно сказать. Он просто живет и наслаждается.

– А в чем эта разница, например? Все равно же мир сравнивает. Мы две большие сверхдержавы. Вы общались с Путиным, вы общались с Трампом. Вы тот человек, который по-человечески может сказать, какая разница в ощущениях.

– Оба простые, оба дружелюбные. Вот и все.

– О чем Трамп спрашивал? Любит хоккей реально?

– Да, он сказал, что, во-первых, очень сильно уважает Владимира Владимировича.

– Он вам это сказал?

– Да. Очень любит страну нашу, Россию. Вот и все, в принципе.

– Слушайте, ну это очень круто. Неожиданно, конечно, что Трамп на протокольной встрече вот так вот взял вам это и передал. Он же понимал, что вы это передадите?

– Ну понимал, но так и есть, – сказал Овечкин.