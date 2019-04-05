Посол США об Овечкине: «Признательны России за то, что поделилась с нами таким талантом»

Посол США в Москве Джон Салливан сообщил, что в Америке признательны России за то, что такой хоккеист, как Александр Овечкин, выступает в НХЛ.

Россиянин играет за «Вашингтон» с 2005 года.



«То, что объединяет американцев и россиян, – это хоккей на льду. Я большой хоккейный фанат, был им с детства, когда рос в Бостоне.

Овечкин? Народ США очень признателен России за то, что она поделилась с нами таким талантом... И когда я думаю об общих интересах России и США, мои первые мысли – о хоккее», – сказал Салливан.

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Овечкин хочет сразу играть в плей-офф. Это логично, но есть и минусы