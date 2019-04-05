Овечкин и Орлов проголосовали в США по поправкам к Конституции РФ

Капитан и защитник команды приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ.

Игроки сделали свой выбор вчера, 1 июля, проголосовав на избирательном участке на территории посольства в США.

В Посольстве России в США продолжается голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию Российской Федерации.

Свой выбор на избирательном участке сделали Дмитрий Орлов и Александр Овечкин (играют за вашингтонский хоккейный клуб).@CIKRussia #Конституция2020🇷🇺 pic.twitter.com/AVzHQSlQFB — Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) July 1, 2020

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. За поправки в Конституцию России выступили 77,92% проголосовавших, против – 21,27%.

Новая идея Минспорта – доить игроков, которые едут в НХЛ. Поправки к закону не помешают уезжать юниорам