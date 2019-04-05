Овечкин и Орлов проголосовали в США по поправкам к Конституции РФ

Теги Вашингтон Александр Овечкин фото НХЛ Дмитрий Орлов Политика Хоккей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и защитник команды Дмитрий Орлов приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ.

Игроки сделали свой выбор вчера, 1 июля, проголосовав на избирательном участке на территории посольства в США.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. За поправки в Конституцию России выступили 77,92% проголосовавших, против – 21,27%.

Новая идея Минспорта – доить игроков, которые едут в НХЛ. Поправки к закону не помешают уезжать юниорам

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья