СКА объявил о переходе 18-летнего форварда Грошева из «Нефтехимика»

Теги Нефтехимик СКА Сборная России по хоккею переходы КХЛ Максим Грошев Хоккей

СКА на официальном сайте сообщил об обмене с «Нефтехимиком».

Состав клуба из Санкт-Петербурга пополнил форвард Максим Грошев. Взамен нижнекамцы получили денежную компенсацию.

В нынешнем сезоне 18-летний форвард принял участие в 17 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 2 (0+2) очка при показателе полезности «-4» и среднем игровом времени 11:48.

Всего в регулярках КХЛ в его активе 53 матча и 9 (1+8) очков. 

В составе молодежной сборной Грошев стал серебряным призером МЧМ-2020. Недавно он был включен в состав сборной России для участия в Кубке «Карьялы». 

На минувшем драфте НХЛ форвард  был выбран «Тампой» в 3-м раунде под общим 85-м номером.

СКА Грошев будет выступать под 28-м номером.

СКА заплатит 40 млн рублей «Нефтехимику» за 18-летнего Грошева

Грошев о разговоре с Ротенбергом: «Откровенная ложь. Решился на переход в СКА, чтобы развиваться в системе одного из ведущих клубов России»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья