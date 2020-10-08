СКА объявил о переходе 18-летнего форварда Грошева из «Нефтехимика»

СКА на официальном сайте сообщил об обмене с .

Состав клуба из Санкт-Петербурга пополнил форвард . Взамен нижнекамцы получили денежную компенсацию.

В нынешнем сезоне 18-летний форвард принял участие в 17 матчах регулярного чемпионата , набрав 2 (0+2) очка при показателе полезности «-4» и среднем игровом времени 11:48.

Всего в регулярках КХЛ в его активе 53 матча и 9 (1+8) очков.

В составе молодежной сборной Грошев стал серебряным призером МЧМ-2020. Недавно он был включен в состав сборной России для участия в Кубке «Карьялы».

На минувшем драфте НХЛ форвард был выбран «Тампой» в 3-м раунде под общим 85-м номером.

СКА Грошев будет выступать под 28-м номером.

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