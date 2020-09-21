Хеллибак – обладатель приза лучшему вратарю сезона НХЛ, Василевский занял 3-е место в голосовании

Вратарь Коннор Хеллибак стал обладателем «Везина Трофи» – приза лучшему вратарю сезона .

Он победил в голосовании генменеджеров клубов, состоявшемся до старта квалификации плей-офф. Голосовавшие называли трех кандидатов, баллы распределялись по схеме 5-3-1.

Хеллибак набрал 123 балла при 19 первых местах. Его ближайший конкурент – Туукка Раск из – получил 99 баллов при 10 первых местах.

Третье место занял из – 31 балл, одно первое место.

Хеллибак в минувшем регулярном чемпионате провел 58 матчей и одержал 32 победы, включая 6 шатаутов.

В среднем он отражал 92,2% бросков при коэффициенте надежности 2,57. В сезоне-2017/18 американец занял 2-е место в голосовании на «Везина Трофи».



Раск в 41 матче одержал 26 побед, включая 5 шатаутов. Голкипер отразил 92,9% бросков при коэффициенте надежности 2,12. Он выигрывал приз лучшему вратарю сезона в 2014 году.



На счету Василевского 35 побед, включая 3 шатаута. В 52 играх он отразил 91,7% бросков при коэффициенте надежности 2,56.

Василевский занял 3-е место в 2018 году, а по итогам прошлого сезона стал обладателем «Везина Трофи», получив 28 первых мест из 31. Он был номинирован на приз лучшему вратарю сезона в 3-й раз подряд.