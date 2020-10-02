Нестеров близок к подписанию контракта с «Калгари» на год и 700 тысяч долларов (Sport24)

Защитник Никита Нестеров находится в финальной стадии переговоров с , сообщает Sport24.

По информации издания, срок соглашения будет рассчитан на год, зарплата составит порядка 700 тысяч долларов за сезон.

Ранее Нестеров выступал в за и «Монреаль». Всего он провел 132 матча в лиге и набрал 33 (9+24) очка.

Последние три сезона защитник провел в .

В сезоне-2019/20 он набрал 23 (7+16) очка при полезности «+7» в 53 матчах регулярного чемпионата . В 4 играх плей-офф отметился 3 передачами.

Ранее появилась информация о том, что он достиг предварительной договоренности о возвращении в «Тампу».