Никита Задоров: «Моя бабушка 40 лет работала, и у нее пенсия 10 тысяч рублей. Как на это жить?»

Защитник Никита Задоров поделился мыслями о жизни в России.

– В американских медиа сейчас высказывают либо прореспубликанскую позицию, либо продемократическую. В России ведь тоже что-то похожее: либо государственные каналы, либо оппозиция.

– Но оппозиционные каналы по телевизору не показывают.

– Для этого есть YouTube.

– Но у бабушек в Тюмени нет YouTube. Я не хочу сравнивать Россию с Америкой, это больная для всех тема. Но социалка в этих странах разная.

У меня бабушка 40 лет работала, и у нее пенсия 10 тысяч рублей. Как на это жить? Но когда есть коррупция, и с ней ничего не делается, то это уже другой вопрос.

– Что вы читаете из медиа на тему социалки и политики?

– Я смотрю Дудя. Когда начались протесты в Беларуси, подписался на канал Nexta в телеграме, но уже давно туда не заходил. В твиттере подписан на «Дождь». Я не скажу, что кого-то поддерживаю. Но я вижу, что хорошо, а что плохо. Если не брать политику, то на YouTube есть много русских каналов комиков: Comment Out, «Прожарка». Даже там шутки на темы, которые мы обсуждаем. Сколько уже шутят про губернаторов, которые деньги воруют?

– Лет 20.

– Да. В каждой шутке есть доля правды, но все равно ничего не делается. Они как воровали, так и воруют. Хочется лучшего для нашей страны. Я высказываюсь, потому что не хочу, чтобы другие люди молчали. Не понимаю людей, у которых жопа в тепле и позиция «а че мне до других». Это эгоисты, которые понимают, что что-то не так, но об этом не говорят, потому что у них все хорошо. Если все так будет продолжаться, то ничего не поменяется, – сказал Задоров.

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