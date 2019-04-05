Никита Задоров: «Расстраивает, что в России не очень красиво высказываются обо мне и о моих товарищах»

Защитник прокомментировал беспорядки в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

«С огромным сожалением и болью в сердце наблюдаю за тем, что происходит во многих городах Америки. Я осуждаю расизм в абсолютно любых его проявлениях так же, как я осуждаю и насилие. Люди, которые позволяют себе любое проявление расизма или даже намек на это отвратительное всему сущему явление, не были и никогда не будут в моем окружении – будь то личное или профессиональное.

Но вот что меня тоже очень расстраивает – это то, что у меня на родине, в России, находятся люди, которые в силу своих комплексов (уж не знаю каких – может быть, в силу комплекса профессиональной несостоятельности, каких-то проблем с алкоголем, может быть; мы все к этому относимся с пониманием, особенно после увольнения, а, может, у человека не все хорошо в …. ну, вы понимаете) начинают не очень красиво высказываться. И не только обо мне, но и о моих товарищах.

Так вот такие подленькие тычки меня тоже очень расстраивают. Прежде всего расстраивают потому, что это мои коллеги, к которым я относился с уважением и всегда был рад сойтись в открытом игровом поединке. Так вот поведение их не соответствует тем прямым и честным отношениям, к которым я привык на льду, да и вне площадки.

Грустно видеть, как свое достоинство они готовы поменять на даже не подачку, а возможность подачки, как они отчаянно пытаются пропиариться на большой трагедии, да еще и подлить масла в огонь. Так вот им я бы посоветовал успокоиться и подыскать себе работу. Будет чем заниматься, не все ж о нас, горемычных, думать», – написал Задоров.

Назаров о протестах в США: «Наши энхаэловские правдорубы, любящие осуждать Россию, резко приуныли»