Никита Задоров: «В России пожилые люди выживают. Мы можем жить лучше, и я хочу требовать этого от государства»

Защитник «Колорадо» Никита Задоров поделился мнением об уровне жизни в России.

«Мне жалко людей в России, когда я вижу, как у нас живут пожилые и как здесь, в США. У нас многие выживают. Ты задаешь себе вопрос – почему у нас в России не так?

У нас все завязано на нефти, а не так, как в США, но у нас богатая страна. Мы можем жить лучше. И я хочу требовать от государства этого», – сказал Задоров в прямом эфире в инстаграме.

Ранее россиянин сообщил, что планирует жить в США после завершения карьеры в НХЛ.

Депутат Лебедев: «Ну не нравится Задорову Россия. Абсолютно нормальная ситуация»