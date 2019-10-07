Тренер «Ак Барса» Квартальнов пропустит матч с «Витязем» из-за подозрения на коронавирус

Главный тренер и его помощники пропустят матч с из-за подозрения на коронавирус.

По этой же причине предыдущую игру пропустил помощник главного тренера Павел Зубов, сообщает «Бизнес Online».

Руководить командой в матче с «Витязем» будет тренер «Барса» Сергей Душкин.

Сообщается, что помогать ему будут Сергей Абрамов и генеральный менеджер «Ак Барса» .

«Квартальнов и его помощники пропустят матч с «Витязем». Исполнять обязанности главного тренера будет Сергей Душкин», – сообщили ТАСС в пресс-службе клуба.

Матч против «Витязя» состоится сегодня, 8 октября. Начало – в 19:30 по московскому времени.