Матч «Йокерит» – «Ак Барс» перенесен из-за коронавируса. Игроки финского клуба на карантине, еще 4 матча отложат

Теги Ак Барс Металлург Мг ЦСКА Северсталь Нефтехимик Витязь Йокерит КХЛ календарь коронавирус Хоккей

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и «Ак Барсом» перенесен из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте финского клуба.

Игра должна была пройти сегодня в Хельсинки.

Игроки финского клуба помещены на карантин из-за возможного заражения коронавирусом в предыдущей игре против «Нефтехимика».

После матча у семи игроков нижнекамского клуба были выявлены первичные положительные результаты заражения. 

Сообщается, что из-за этой ситуации также будут перенесены матчи «Йокерита» против «Северстали», «Металлурга», «Витязя» и ЦСКА.

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