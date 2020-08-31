Матч «Йокерит» – «Ак Барс» перенесен из-за коронавируса. Игроки финского клуба на карантине, еще 4 матча отложат

Матч регулярного чемпионата между «Йокеритом» и перенесен из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте финского клуба.

Игра должна была пройти сегодня в Хельсинки.

Игроки финского клуба помещены на карантин из-за возможного заражения коронавирусом в предыдущей игре против «Нефтехимика».

После матча у семи игроков нижнекамского клуба были выявлены первичные положительные результаты заражения.



Сообщается, что из-за этой ситуации также будут перенесены матчи «Йокерита» против , , «Витязя» и .