Матч «Йокерит» – «Ак Барс» перенесен из-за коронавируса. Игроки финского клуба на карантине, еще 4 матча отложат

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и «Ак Барсом» перенесен из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте финского клуба.
Игра должна была пройти сегодня в Хельсинки.
Игроки финского клуба помещены на карантин из-за возможного заражения коронавирусом в предыдущей игре против «Нефтехимика».
После матча у семи игроков нижнекамского клуба были выявлены первичные положительные результаты заражения.
Сообщается, что из-за этой ситуации также будут перенесены матчи «Йокерита» против «Северстали», «Металлурга», «Витязя» и ЦСКА.