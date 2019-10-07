«Питтсбург» обменял вратаря Мюррея в «Оттаву»

Голкипер «Питтсбурга» перешел в .

В результате обмена получили выбор во втором раунде драфта-2020 (52-й пик) и нападающего Джонатана Грудена.

26-летний Мюррей находится в статусе ограниченно свободного агента. По прошлому контракту он получал 3,75 миллиона долларов.

В минувшем сезоне вратарь провел 38 матчей в регулярном чемпионате , пропуская в среднем 2,87 шайбы и отражая 89,9% бросков. В плей-офф он сыграл 3 игры, пропуская в среднем 2,50 шайбы и отражая 91,4% бросков.

В составе «Питтсбурга» Мюррей дважды выигрывал Кубок Стэнли.