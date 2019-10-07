Ротенберг – Путину: «Ваш пример доказывает, насколько сильный лидер важен для страны. Новых успехов в укреплении величия России!»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.

Сегодня, 7 октября, ему исполнилось 68 лет.

«Уважаемый Владимир Владимирович, поздравляю вас с днем рождения!

Огромное спасибо за регулярную и адресную поддержку российского спорта в целом и, в особенности, хоккея! От всей души хочу пожелать вам дальнейших побед и свершений во благо России.

Ваш пример доказывает, насколько важен для страны сильный и харизматичный лидер. Благодаря именно вашим волевым решениям в России были осуществлены важнейшие преобразования, принесшие стране стабильность, а ее жителям – уверенность в завтрашнем дне.

Крепкого здоровья, счастья, и новых успехов в укреплении величия России! – написал Ротенберг в инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от RR81 Roman Rotenberg (@rotenberg81) 6 Окт 2020 в 11:40 PDT

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