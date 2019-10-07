Назаров о коронавирусе: «Чеснок и водка – главные помощники. Мы обязательно победим»

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров поделился мнением о ситуации с коронавирусом в России.

«Сейчас улетаю в Москву из родного Челябинска, жду самолета в любимом аэропорту Баландино. Пока есть время до посадки, наблюдаю за ранними матчами в регулярном чемпионате КХЛ. Хоккей не останавливается, это здорово.

Единственное, что настораживает в последнее время, так это очередное обострение эпидемиологической ситуации в стране. Наблюдаются ухудшения и в Челябинской области.

Хочу всем сказать: главные наши помощники с любыми вирусами – это чеснок и водка. Мы обязательно победим этот вирус», – сказал Назаров.

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