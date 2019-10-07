Первый тренер Кучерова: «Никиту немного недооценивают, а ведь «Тампа» играет именно в его хоккей. Он создал эту команду»

Геннадий Курдин, первый тренер форварда «Тампы» , поделился мнением о победе «Лайтнинг» в розыгрыше Кубка Стэнли.

– Что вы скажете об игре своего ученика в финале?

– Мне радостно, что Никита завоевал . Самое главное, он показывает хороший хоккей! Просматриваю много прессы, все слушаю.

Считаю, что Кучерова немного даже недооценивают. А ведь он задает темп игры «Тампы». Да, хорошо выглядит Виктор Хедман. Да, здорово выступает Брэйден Пойнт. Отлично раскрывается Ондржей Палат, хотя в начале плей-офф играл не очень.

Но все направление игры идет через Никиту. Сейчас «Тампа» играет именно в его хоккей.

– Вы удивлены, что Никита отдал 27 голевых передач в одном плей-офф? Больше за всю историю сделали только Уэйн Гретцки и Марио Лемье.

– Чтобы быть хорошим ассистентом, нужны партнеры. Посмотрите, как здорово играет Пойнт. Кто-то ведь должен забивать. Хоккей – это ведь коллективная игра. Те же Гретцки и Лемье ничего не сделали бы без партнеров. Хотя они – понятное дело, великие.

Я вам так скажу: Кучеров и создал этих партнеров по . Повторю, они играют в его хоккей. Лидер ведет матч, а остальные за ним тянутся.

– А вы удивились, когда не Кучеров получил «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф? Награду отдали защитнику .

– Совсем не удивился. Ведь ходило мнение, что как раз Кучерову не дадут. Хедман, Пойнт, Василевский – тоже системообразующие игроки «Тампы». Любой из них мог бы получить «Конна Смайта». Ну или распилить на четверых этот приз.

Говорю же вам, есть недооценка Кучерова. Пусть он и определяет лицо «Тампы», но это не все замечают, от кого идет энергия игры. Это тяжело объяснить словами, но специалисты поймут. «Лайтнинг» играют так, как их ведет вожак. Быстрый пас, хорошая помощь, движение – приятно видеть!

Да, тяжело, потому что соперник изучает Кучерова и партнеров, старается не играть с ними в открытый хоккей. Держат по три-четыре человека сзади. Действуют от обороны, убирают контратаки. Но «Даллас» не спасло даже это, – сказал Курдин.