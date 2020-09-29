Ротенберг не будет руководить СКА в матче с «Сибирью». У него подозрение на коронавирус

Вице-президент СКА Роман Ротенберг не будет присутствовать на скамейке команды в предстоящем матче регулярного чемпионата с «Сибирью».

Как сообщает Sport24, это связано с подозрением на коронавирус. После прилета в Новосибирск у Ротенберга были обнаружены симптомы заболевания, и он покинул расположение команды.

Ранее на карантин ушли главный тренер и тренер Андрей Козырев, исполнявший обязанности главного тренера в домашнем матче с «Сибирью».

Ротенберг в той игре был «главой штаба» СКА, а в следующем матче с «Ак Барсом» сам исполнял обязанности главного тренера.

В сегодняшнем матче с «Сибирью» это будет делать Лев Бердичевский, его ассистентом выступит Александр Титов.

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