Орлов заявил, что Ротенберг – великолепный менеджер. Три года назад он сказал, что Роман – малообразованный человек

Комментатор высказался по поводу того, что вице-президент СКА был тренером команды на матче чемпионата с «Сибирью» (1:4).

«Ротенберг на тренерской скамейке – это нормально. Что тут такого? Он же член штаба, даже руководитель штаба СКА.

Если нет Брагина, нет второго тренера, то почему нет? Когда есть необходимость, надо выходить. Чапаев тоже воевал, шел вперед с шашкой. Это нормально, это оживление.

Может ли Ротенберг в будущем стать главным тренером ? Если захочет. Я хорошо знаю Романа. Он очень способный, головастый.

Он же воспитывался в основном в Финляндии, начинал играть в хоккей, причем прилично играл. Сейчас за ветеранов выходит играть.

Мне кажется, что тренерская карьера его не прельщает. Ротенберг – великолепный менеджер. У него хорошее образование, он окончил школу именно по менеджменту в Лондоне. Так что человек на своем месте», – заявил Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

В мае 2017 года Орлов заявил: «К Роману Ротенбергу без симпатий отношусь, малообразованный человек».

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