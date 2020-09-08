Кучеров обновил рекорд «Тампы» по очкам за один плей-офф – 28. Для россиян это 4-й результат в истории

Теги Тампа-Бэй Кубок Стэнли Даллас Евгений Малкин Александр Овечкин Брэд Ричардс НХЛ Павел Буре Евгений Кузнецов Никита Кучеров Хоккей

Форвард «Тампы» Никита Кучеров был признан второй звездой второго матча финала Кубка Стэнли против «Далласа» (3:2, 1-1 в серии). 

Россиянин набрал 2 (0+2) очка и продолжает лидировать в гонке бомбардиров текущего плей-офф НХЛ с 28 (6+22) очками в 21 матче. 

Кроме того, он установил новый рекорд «Тампы» по очкам за один розыгрыш Кубка Стэнли, превзойдя достижение Брэда Ричардса.

В победном для «Тампы» плей-офф-2004 тот набрал 26 (12+14) баллов в 23 матчах. 

Среди российских игроков за всю историю НХЛ результат Кучерова вошел в топ-5. Форвард «молний» превзошел результат Александра Овечкина (2018 год, 27 баллов).

Больше набирали только Евгений Малкин (2009, 36), Евгений Кузнецов (2018, 32) и Павел Буре (1994, 31), столько же – Малкин (2017, 28). 

В этом матче Кучеров (18:37, 4:21 – в большинстве, полезность «0», 2 минуты штрафа) нанес 6 бросков в створ, применил 2 силовых приема, сделал 1 блок-шот и допустил 2 потери. 

 
 

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