Кучеров обновил рекорд «Тампы» по очкам за один плей-офф – 28. Для россиян это 4-й результат в истории

Форвард «Тампы» был признан второй звездой второго матча финала Кубка Стэнли против «Далласа» (3:2, 1-1 в серии).

Россиянин набрал 2 (0+2) очка и продолжает лидировать в гонке бомбардиров текущего плей-офф с 28 (6+22) очками в 21 матче.

Кроме того, он установил новый рекорд по очкам за один розыгрыш Кубка Стэнли, превзойдя достижение Брэда Ричардса.

В победном для «Тампы» плей-офф-2004 тот набрал 26 (12+14) баллов в 23 матчах.

Среди российских игроков за всю историю НХЛ результат Кучерова вошел в топ-5. Форвард «молний» превзошел результат (2018 год, 27 баллов).

Больше набирали только (2009, 36), Евгений Кузнецов (2018, 32) и Павел Буре (1994, 31), столько же – Малкин (2017, 28).

В этом матче Кучеров (18:37, 4:21 – в большинстве, полезность «0», 2 минуты штрафа) нанес 6 бросков в створ, применил 2 силовых приема, сделал 1 блок-шот и допустил 2 потери.