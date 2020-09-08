Кучеров обновил рекорд «Тампы» по очкам за один плей-офф – 28. Для россиян это 4-й результат в истории

Форвард «Тампы» Никита Кучеров был признан второй звездой второго матча финала Кубка Стэнли против «Далласа» (3:2, 1-1 в серии).
Россиянин набрал 2 (0+2) очка и продолжает лидировать в гонке бомбардиров текущего плей-офф НХЛ с 28 (6+22) очками в 21 матче.
Кроме того, он установил новый рекорд «Тампы» по очкам за один розыгрыш Кубка Стэнли, превзойдя достижение Брэда Ричардса.
В победном для «Тампы» плей-офф-2004 тот набрал 26 (12+14) баллов в 23 матчах.
Среди российских игроков за всю историю НХЛ результат Кучерова вошел в топ-5. Форвард «молний» превзошел результат Александра Овечкина (2018 год, 27 баллов).
Больше набирали только Евгений Малкин (2009, 36), Евгений Кузнецов (2018, 32) и Павел Буре (1994, 31), столько же – Малкин (2017, 28).
В этом матче Кучеров (18:37, 4:21 – в большинстве, полезность «0», 2 минуты штрафа) нанес 6 бросков в створ, применил 2 силовых приема, сделал 1 блок-шот и допустил 2 потери.