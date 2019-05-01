Кучеров разделил с Буре 8-е место по голам в плей-офф НХЛ среди россиян

Форвард «Тампы» Никита Кучеров стал автором решающего гола во втором матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли против «Айлендерс» (2:1, 2-0 в серии).
В активе россиянина стало 22 (6+16) очка в 15 матчах текущего плей-офф НХЛ.
Всего на его счету 83 (35+48) балла в 80 играх Кубка Стэнли в карьере.
Он повторил достижение Павла Буре (35 голов) и вышел на восьмое место в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ среди россиян.
Александр Могильный идет на седьмом месте (39 шайб). Первое место занимает форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (69 голов).
Кроме того, Кучеров стал восьмым игроком из России, забившим не менее 7 победных голов в плей-офф в карьере.
Ранее это удалось Алексею Ковалеву, Сергею Гончару, Павлу Дацюку, Овечкину, Евгению Малкину, Сергею Федорову и Вячеславу Козлову.
Кучеров забил победный гол за 9 секунд до сирены, Василевский – 1-я звезда вечера. Русские ведут «Тампу» к финалу Кубка Стэнли