Кучеров разделил с Буре 8-е место по голам в плей-офф НХЛ среди россиян

Форвард «Тампы» стал автором решающего гола во втором матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли против «Айлендерс» (2:1, 2-0 в серии).

В активе россиянина стало 22 (6+16) очка в 15 матчах текущего плей-офф .

Всего на его счету 83 (35+48) балла в 80 играх Кубка Стэнли в карьере.

Он повторил достижение Павла Буре (35 голов) и вышел на восьмое место в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ среди россиян.

Александр Могильный идет на седьмом месте (39 шайб). Первое место занимает форвард «Вашингтона» (69 голов).

Кроме того, Кучеров стал восьмым игроком из России, забившим не менее 7 победных голов в плей-офф в карьере.

Ранее это удалось Алексею Ковалеву, Сергею Гончару, Павлу Дацюку, Овечкину, Евгению Малкину, Сергею Федорову и .

Кучеров забил победный гол за 9 секунд до сирены, Василевский – 1-я звезда вечера. Русские ведут «Тампу» к финалу Кубка Стэнли