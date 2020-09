Ничушкин занял 8-е место в голосовании за лучшего форварда оборонительного плана в НХЛ, Панарин разделил 16-е

Стали известны подробности голосования, определившего победителя приза лучшему оборонительному форварду – «Фрэнк Селки Трофи».

В голосовании, состоявшемся еще до старта квалификации плей-офф, участвовали члены Ассоциации пишущих журналистов.

Каждый из них должен был назвать пятерых кандидатов, баллы распределялись по схеме 5-4-3-2-1.

Форвард «Филадельфии» Шон Кутюрье выиграл с большим отрывом от конкурентов – у него 1424 балла при 117 первых местах.

Второе место занял 4-кратный обладатель этого приза Патрис Бержерон из «Бостона» (884 балла, 21 первое место), третье – прошлогодний победитель Райан О’Райлли из «Сент-Луиса» (816 баллов, 11 первых мест).

В топ-5 также вошли Энтони Чирелли из (612 баллов, 13 первых мест) и Марк Стоун из «Вегаса» (210 баллов, 2 первых места).

В бюллетенях были упомянуты три россиянина. Валерий Ничушкин из «Колорадо» занял 8-е место (32 балла, без первых мест), из «Рейнджерс» разделил 16-е место с Остоном Мэттьюсом из «Торонто» (12 баллов, 1 первое место).

из (2 балла) разделил 30-е место с Себастьяном Ахо из «Каролины» и Микой Зибанежадом из «Рейнджерс».

Congratulations to Sean Couturier of the Philadelphia Flyers on winning the Frank J. Selke Trophy for the 2019-20 season.



Here are the ballots from members of the Professional Hockey Writers Association: https://t.co/86HI0woyJL



And voting totals: pic.twitter.com/viKB3cYUvi