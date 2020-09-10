Ничушкин занял 8-е место в голосовании за лучшего форварда оборонительного плана в НХЛ, Панарин разделил 16-е

Стали известны подробности голосования, определившего победителя приза лучшему оборонительному форварду НХЛ – «Фрэнк Селки Трофи».
В голосовании, состоявшемся еще до старта квалификации плей-офф, участвовали члены Ассоциации пишущих журналистов.
Каждый из них должен был назвать пятерых кандидатов, баллы распределялись по схеме 5-4-3-2-1.
Форвард «Филадельфии» Шон Кутюрье выиграл с большим отрывом от конкурентов – у него 1424 балла при 117 первых местах.
Второе место занял 4-кратный обладатель этого приза Патрис Бержерон из «Бостона» (884 балла, 21 первое место), третье – прошлогодний победитель Райан О’Райлли из «Сент-Луиса» (816 баллов, 11 первых мест).
В топ-5 также вошли Энтони Чирелли из «Тампы» (612 баллов, 13 первых мест) и Марк Стоун из «Вегаса» (210 баллов, 2 первых места).
В бюллетенях были упомянуты три россиянина. Валерий Ничушкин из «Колорадо» занял 8-е место (32 балла, без первых мест), Артемий Панарин из «Рейнджерс» разделил 16-е место с Остоном Мэттьюсом из «Торонто» (12 баллов, 1 первое место).
Евгений Малкин из «Питтсбурга» (2 балла) разделил 30-е место с Себастьяном Ахо из «Каролины» и Микой Зибанежадом из «Рейнджерс».
Congratulations to Sean Couturier of the Philadelphia Flyers on winning the Frank J. Selke Trophy for the 2019-20 season.— PHWA (@ThePHWA) September 11, 2020
Here are the ballots from members of the Professional Hockey Writers Association: https://t.co/86HI0woyJL
And voting totals: pic.twitter.com/viKB3cYUvi