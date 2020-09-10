Ничушкин занял 8-е место в голосовании за лучшего форварда оборонительного плана в НХЛ, Панарин разделил 16-е

Теги рейтинги Питтсбург Рейнджерс Филадельфия Бостон Тампа-Бэй Сент-Луис Колорадо Евгений Малкин Патрис Бержерон НХЛ Вегас Артемий Панарин Райан О′Райлли Шон Кутюрье Марк Стоун Валерий Ничушкин Энтони Чирелли Хоккей

Стали известны подробности голосования, определившего победителя приза лучшему оборонительному форварду НХЛ – «Фрэнк Селки Трофи». 

В голосовании, состоявшемся еще до старта квалификации плей-офф, участвовали члены Ассоциации пишущих журналистов. 

Каждый из них должен был назвать пятерых кандидатов, баллы распределялись по схеме 5-4-3-2-1.

Форвард «Филадельфии» Шон Кутюрье выиграл с большим отрывом от конкурентов – у него 1424 балла при 117 первых местах. 

Второе место занял 4-кратный обладатель этого приза Патрис Бержерон из «Бостона» (884 балла, 21 первое место), третье – прошлогодний победитель Райан О’Райлли из «Сент-Луиса» (816 баллов, 11 первых мест). 

В топ-5 также вошли Энтони Чирелли из «Тампы» (612 баллов, 13 первых мест) и Марк Стоун из «Вегаса» (210 баллов, 2 первых места). 

В бюллетенях были упомянуты три россиянина. Валерий Ничушкин из «Колорадо» занял 8-е место (32 балла, без первых мест), Артемий Панарин из «Рейнджерс» разделил 16-е место с Остоном Мэттьюсом из «Торонто» (12 баллов, 1 первое место). 

Евгений Малкин из «Питтсбурга» (2 балла) разделил 30-е место с Себастьяном Ахо из «Каролины» и Микой Зибанежадом из «Рейнджерс». 

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья